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Смертельный пожар на Балаклейщине: полиция открыла уголовное дело

Смертельный пожар на Балаклейщине: полиция открыла уголовное дело

Как ранее сообщалось, 17 января на Балаклейщине в селе Чепель в результате пожара в доме погиб мужчина.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

После сообщения о пожаре на место ЧП выехала следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители выяснили, в результате пожара в частном домовладении погиб 64-летний владелец дома.

Возгорание ликвидировали бойцы ГСЧС.

Вероятной причиной пожара, по выводам специалистов, стало нарушение правил пользования печи на твердом топливе. 

Следствие продолжается.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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