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Смертельный пожар в многоэтажке на проспекте Героев Сталинграда унес жизни двоих людей. Жильцы еще не отошли от шока

В подъезде пахнет горелым, на лестнице лужи. В квартире Ларисы с потолка до сих пор капает, все домашние вещи залиты, а обои отклеились. Квартира женщины расположена прямо под сгоревшей. Женщина говорит, и она сама и все соседи уже давно ожидали такой беды, ведь погибший Дмитрий последние десять лет вел асоциальный образ жизни, водил в квартиру любителей алкоголя и нарушал покой жильцов дома.

Лариса, жительница дома

Говорят, что ему же отключили свет,  и они где-то нашли керосиновую лампу и вот это из-за этой лампы получился пожар. Всё полностью залито, все вещи, мебель всё. Ну, две машины вылили воды. Как вы думаете?

Инна, жительница дома

Я же говорю, да он приносил нам всем соседям как бы  дискомфорт, в том, что это ужас, прусаки лезли и на пятом, и на третьем, и на втором. Весь подъезд в прусаках.

О том, что в этой квартире на 5-м этаже начался пожар, "чрезвычайникам" сообщили в половине девятого вечера. Звонил один из соседей. На место выехали 2 оперативных отделения на автоцистернах и одна автолестница, ведь жителям пятиэтажки, в случае распространения огня, могла понадобиться эвакуация. Когда спасатели прибыли на место, с дверей валил дым и лестницей уже попадал в другие квартиры. В 20:50 пожар был локализован, в 21:17 ликвидировали.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ДСНС в Харьковской области

В квартире находилось на тот момент два человека, однако они в результате пожара погибли, владелец квартиры мужчина 1974 года и также было обнаружено  тело в другой комнате ещё одного  мужчины. Одна из основных причин, которые на данный период рассматривается - это неосторожное обращение с огнем и квалифицируется как неосторожность при курении в нетрезвом состоянии.

Огонь охватил 10 квадратных метров одной из комнат. Горели мебель и домашние вещи. Всего пожарные эвакуировали из опасной зоны 4 человек, среди которых была Инна с ребенком.

Инна, жительница дома

Нам уже стучали соседи тогда, когда здесь всё было в дыму, всё горело уже, уже были пожарные. И мы быстро одели ребенка и выбежали сами и ребёнка забрали

Юрий, житель дома

Где-то в полдевятого услышали дым, начали стучать  в дверь. Стучали, потом пожарных вызвали. Пожарные приехали, вскрыли дверь и начали тушить. Потом вот обнаружили в комнате Диму, хозяина. Он вел такой образ жизни - бомжевал.

Юрий добавляет, что задолго до этого погибший был абсолютно нормальным человеком, имел золотые руки, работал столяром, а еще раньше служил пограничником. А вот после смерти матери его жизнь изменилась. О втором погибшем пока ничего не известно.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ДСНС в Харьковской области

С первого января 2018 года и по 4 января 2018  года при пожарах погибло  уже 6 человек, в основе своей - это в жилом секторе. Все 6 человек погибли в жилом секторе, основная причина - это нарушение правил пожарной безопасности.

В связи со своеобразным грустным антирекордом спасатели Харьковщины призывают всех граждан соблюдать правила пожарной безопасности и заботиться о собственной жизни.

 

Агентство Телевидения Новости

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