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СМИ Казахстана выдали за «погромщика» известного в Кыргызстане джазового музыканта

СМИ Казахстана выдали за «погромщика» известного в Кыргызстане джазового музыканта

Власти Казахстана выдали за погромщика джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова.

СМИ Казахстана опубликовали видео, на котором задержанный утверждает, что он прилетел из Кыргызстана для участия в митинге. По словам мужчины, неизвестные люди якобы оплатили ему перелет, разместили в одной из квартир Алматы и предложили участвовать в митинге за 200 долларов.

Как сообщает издание 24.kg, на видео — руководитель джазового оркестра из Бишкека Викрам Рузахунов. Он также является пианистом, аранжировщиком и исполнительным директором фестиваля «Джаз_Бишкек_Весна».

По словам его родственников, мужчину пытали и неизвестно где удерживают, они не могут до него дозвониться. Родные музыканта обратились через СМИ к компетентным органам Кыргызстана за помощью.

СМИ Казахстана выдали за «погромщика» известного в Кыргызстане джазового музыканта

Источник: internetua.com

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