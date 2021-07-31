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СМИ: пьяные ростовские полицейские подожгли дом соседки после замечания о шумной гулянке

СМИ: пьяные ростовские полицейские подожгли дом соседки после замечания о шумной гулянке

В Миллерово (север Ростовской области) пьяные полицейские кинули коктейль Молотова на крышу дома соседки, которой не понравилась их шумная вечеринка, сообщает телеграм-канал Don Mash. Издание ссылается на пострадавшую Владиславу Губареву, которая рассказала о произошедшем по телефону.

Инцидент случился в прошлые выходные. По словам женщины, полицейские отмечали крестины ребенка одного из силовиков. Застолье, как утверждает Don Mash, организовал врио начальника линейного отдела полиции Андрей Морозов. Гулянка продолжалась до глубокой ночи, и это не понравилось соседям.

Возмущенные жители вызвали участковую, но она не смогла угомонить полицейских. «Тогда обиженные тусовщики решили отомстить соседкам и кинули в их дом коктейль Молотова — загорелась крыша. Пожар быстро потушили, никто не пострадал. Пострадавшая уже обратилась в прокуратуру», — пишет издание.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО Znak.com частично подтвердили появившуюся информацию об инциденте. В ведомстве уточнили, что в гулянке принимали участие сотрудники линейного отдела полиции на станции Миллерово. Участковая выезжала по сигналу о том, что мужчины громкого слушали музыку, а на замечания провоцировали конфликт.

«Участковым уполномоченным инцидент был урегулирован», — утверждают в ведомстве. При этом на данный момент информация о том, что силовики использовали коктейль Молотова, не подтверждается.

«По факту происшествия проводится служебная проверка. По ее результатам сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе.

Источник: znak.com

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