СМИ сообщают о большом пожаре на одном из заводов в Харькове

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Вранці 23 серпня у Харкові зайнялася п'ятиповерхова будівля промислового підприємства у Новобаварському районі міста.

Інформацію про пожежу Суспільному підтвердив речник управління ДСНС Харківщини Євген Василенко.

За його даними, вогонь спалахнув близько 04:40.

Вогонь на даху підприємства і стовп чорного диму було видно з різних районів Харкова, повідомляють очевидці.

За словами Василенка, горіла п'ятиповерхова будівля. Близько 06:30 пожежу локалізували, триває остаточне гасіння.

Вибухів перед пожежею не було.

Джерело: https://t.me/vekha/46734

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