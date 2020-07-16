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СМИ: в Киеве задержаны подозреваемые в убийстве полковника СБУ
В Киеве задержаны двое мужчин, которые подозреваются в убийстве Романа Закладного, следователя СБУ по особо важным делам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники.
Один из предположительных убийц был задержан неподалеку от места убийства — в квартире по ул. Маршала Малиновского.
Мужчина — уроженец Лисичанска 1997 года рождения, проживающий в Киеве.
У задержанных была выявлена банковская карта убитого полковника СБУ.
Предварительная экспертиза установила, что Закладного ударили тупым предметом по голове.
Источник: Новости Ю
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