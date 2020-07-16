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СМИ: в Киеве задержаны подозреваемые в убийстве полковника СБУ

СМИ: в Киеве задержаны подозреваемые в убийстве полковника СБУ

В Киеве задержаны двое мужчин, которые подозреваются в убийстве Романа Закладного, следователя СБУ по особо важным делам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники. 

Один из предположительных убийц был задержан неподалеку от места убийства — в квартире по ул. Маршала Малиновского. 

Мужчина — уроженец Лисичанска 1997 года рождения, проживающий в Киеве.   

У задержанных была выявлена банковская карта убитого полковника СБУ. 

Предварительная экспертиза установила, что Закладного ударили тупым предметом по голове. 
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: убийство

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