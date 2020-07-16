СМИ: в Киеве задержаны подозреваемые в убийстве полковника СБУ

В Киеве задержаны двое мужчин, которые подозреваются в убийстве Романа Закладного, следователя СБУ по особо важным делам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники.

Один из предположительных убийц был задержан неподалеку от места убийства — в квартире по ул. Маршала Малиновского.

Мужчина — уроженец Лисичанска 1997 года рождения, проживающий в Киеве.

У задержанных была выявлена банковская карта убитого полковника СБУ.

Предварительная экспертиза установила, что Закладного ударили тупым предметом по голове.

Источник: Новости Ю

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