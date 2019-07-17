Снесенная палатка, электроопора и ВАЗ-перевертыш. За прошедшие сутки на дорогах произошло больше 20 ДТП, причина большинства - наркотики и алкоголь

Аварию, которая случилась накануне на проспекте Юбилейном, Елена до сих пор вспоминает с содроганием. Женщина как раз шла по тротуару, как вдруг в нескольких метрах от нее пролетела машина. На своем пути она растрощила агитационную палатку, врезалась в мусорный бак - и продолжила движение. Затем машина перескочила через бордюр и остановилась прямо под окнами дома.

Елена, очевидец:

Сегодня сказали, что это была молодая женщина за рулем, и будто бы она сказала, что у нее отказали тормоза. Можете представить, как могут отказать тормоза, чтобы машина летела, а не ехала?! Она летела! Она земли не касалась, я ж говорю… Вот, представьте, она выскочила с той, и сколько здесь бордюров, чтобы она перескочила через все бордюры, остановилась вот там у дома.

Автомобилем «Nissan», как позже оказалось, действительно управляла 20-летняя девушка. Не справившись с управлением, она выехали за пределы проезжей части. В результате аварии пострадали три человека - 55 летняя женщина-агитатор и двое прохожих.

Виктория, продавец:

Машина ехала не с Барабашово, а ехала с того поворота. И не знаю, говорят, что ее подрезал кто-то, подрезал, а она не на тормоза, а наоборот по газам дала, на бордюр вскочила и по газам дала. И все, и влетела сюда, аж за свалку, вот здесь у дома. И эту женщину именно, которая раздает листовки, сбили. Ну, тоже, «скорая» быстро, через 10 минут где-то приехала. Она встать не могла, перемотали ей там, первую помощь, локоть ей перемотали, что-то с головой, с бедром, она встать не могла.

Между тем, в полиции говорят, на данный момент все пострадавшие находятся в больнице.

Ольга Грабар, главный специалист отдела коммуникаций ГУНП в Харьк.обл.:

Встановлено, що на момент аварії жінка водій була тверезою. Наразі інформацію внесено до журналу єдиного обліку Московського відділу поліції. Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Всего за прошедшие сутки автомобилисты попадали в дорожно-транспортные происшествия 24 раза. Из них - 19 случаев спровоцировало вождение машин в нетрезвом виде.

Напередодні ввечері на Журавлівському спуску водій не впорався з керуванням. В результаті чого автівку перевернуло догори колесами. Унаслідок ДТП водія ушпиталили медики із забоями.

За рулем находился 32-летний харьковчанин. По предварительным данным, говорят в полиции, он осуществил наезд на бордюрный камень, потому что был пьян. Сейчас он находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Также в тот вечер не справился с управлением и водитель Audi - он протаранил электроопору.

Карина Курбанова, пресс-офицер патрульной полиции Харьк.обл.:

Коли патрульні приїхали, почали оформлювати ДТП, виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння. Тому чоловіку запропонували проїхати до медичного закладу, щоб пройти огляд, і наразі ми чекаємо результата огляду, чи дійсно громадянин знаходився у стані наркотичного сп’яніння, так як всі ознаки у чоловіка були.

На водителя автомобиля патрульные составили протокол по двум статьям: «Управление транспортом в нетрезвом состоянии», а также «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее к ДТП». Кроме этого, говорит Карина Курбанова, в машине находился пассажир, который в результате оказался владельцем «Audi». Поэтому патрульные полицейские составили протокол и на него, по статье 130 об административных правонарушениях.

Агентство Телевидения Новости