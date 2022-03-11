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Снова обстрелян Харьковский физико-технический институт в Пятихатках

Снова обстрелян Харьковский физико-технический институт в Пятихатках

Российская артиллерия обстреляла Харьковский физико-технический институт в Пятихатках. Это произошло 10 марта около 20:30.

После обстрела начался пожар в соседнем общежитии, так же опали в трансформаторную подстанцию, пишет Kharkiv Today. На место происшествия в 20:35 выехало 8 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГСЧС. Пожар на подстанции, где горели смазочные материалы, ликвидирован в 21:46. Непосредственно в общежитии горело шесть комнат на пятом этаже. В 23:55 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Район остался без электричества. Обесточена исследовательская ядерная подкритическая установка (ЯПУ) "Источник нейтронов". 

"В очередной раз страна-агрессор совершила акт ядерного терроризма. В настоящее время информация о последствиях повреждений уточняется персоналом ЯПУ "Источник нейтронов", - сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Источник: sq.com.ua

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