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10.07.2020 21:00
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Собор Святой Софии в Турции стал мечетью

Собор Святой Софии в Турции стал мечетью

Собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети. Соответствующий указ подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом он сообщил в Twitter.

Указ также предусматривает передачу Собора Святой Софии в собственность Управления по религиозным делам Турции.

Напомним, Собор Святой Софии построили в 537 году. Это был самый большой храм в христианском мире. Во времена Османской империи Собор поменял свой статус на мечеть, а музеем Айя-София стала в 1934 году при первом президенте Турции Мустафе Кемале Ататюрке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган каждый год ставил вопрос о преобразовании музея Айя-София в мечеть.

Однако в 2020 году ситуация со Святой Софией обострилась.

10 июля Госсовет Турции отменил решение Совета министров 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле из мечети в музей.

Ранее Эрдоган заявил, что хочет превратить собор Святой Софии в мечеть в качестве "надлежащего ответа" главе США Дональду Трампу, который поддержал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

25 марта 2019 года Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Агентство Телевидения Новости

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