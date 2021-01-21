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Собственница сгоревшего «дома престарелых» на больничном, возле ее жилья дежурит полиция - Аваков

Собственница сгоревшего «дома престарелых» на больничном, возле ее жилья дежурит полиция - Аваков

Правоохранители решают вопрос о задержании владелицы частного дома престарелых "Золотое время" в Харькове, пожар в котором унес 15 жизней, а также намерены задержать управляющего учреждения, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата. Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждения, который тоже будет задержан… Три человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают", - заявил Аваков.

Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины, окончательные причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки.

"Сейчас уже создана правительственная комиссия, которая будет работать на месте трагедии. Все виновные будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству", - сказал Аваков.

Как сообщалось, в 15:03 в Харькове в двухэтажном жилом доме по ул.Нижняя Гиевская, 150-б, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли, 11 госпитализированы. Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16.14 пожар был локализован, в 16:53 потушен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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