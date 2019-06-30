«Социологи на стороне врага»: эксперт указал на манипуляцию в соцопросах по Донбассу

Отдельные социологические службы активно используют в своих опросах манипуляции относительно возможного статуса оккупированной части Донбасса.

Об этом пишет в Facebook глава Института социальных исследований и политического анализа, ассоциированный профессор Донецкого национального университета имени Василия Стуса (Винница) Владимир Кипень.

Эксперт отмечает манипулятивные приемы, применяемые в социологическом опросе, проведенном Украинским институтом социальных исследований им. Яременко, центром «Социальный мониторинг» и группой «Рейтинг» с 13 по 21 июня.

В частности, Кипень акцентирует внимание на двух вопросах, представленных в данном опросе.

«Предлагается вопрос с тремя вариантами выбора: «Какой вариант решения проблемы неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Вы поддерживаете?» И вариант (1) — «Предоставление этим территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины». Фактически в данном варианте присутствуют две содержательные позиции — особый статус для неподконтрольных территорий и автономия в составе Украины. Студент-политолог вам скажет, что это разные административно-политические статусы и особый статус для территории совсем не синоним автономии ее в государстве. Студент-социолог обратит внимание на ошибку в формулировке, предотвращать которую учат все учебники по прикладной социологии — вложение двух различных сущностей в один вопрос. В таком случае вопрос будет носить манипулятивный характер», — пишет Кипень.

По его мнению, кроме политологического и социологического анализа, есть еще аспект политический.

«Напомним, что в определении особого статуса территорий т.н. «лднр» как автономий в теле Украины в рамках Минских соглашений настаивает одна сторона — Россия. И никто больше. Это по первому вопросу и «кому это выгодно»», — подчеркнул Кипень.

Также он отмечает еще одну манипуляцию, заложенную в вопросе, который звучит так: «Поддержали бы Вы решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта в Донбассе?».

«Опять об автономии в составе Украины т.н. «лднр». И почти сенсация — 49,5% опрошенных уверенно или неуверенно будто бы поддерживают автономию этих произведений «русского мира» в составе Украины. Не сенсация — а снова МАНИПУЛЯЦИЯ. В вопросе заложена мотивация для респондента «поддержать» предлагаемое решение, что называется «подсказка» ответа. Ведь первое — автономия для «лднр» — подается как будто бы вторично, главное же — это прекращение войны и достижение мира. Настроениями измученного пятилетней войной и потерями населения Украины манипулируют недобросовестные социологи. «Подсказывают» таким образом будто бы выход. Треть опрошенных не клюнули на это — 30,7% не поддержали бы такое решение. Но нужная цифра получена и запускается в массовое сознание граждан страны», — комментирует Кипень.

В результате этого, по его словам, такие данные распространяются в информационном пространстве.

«Разгоняется, напомню, манипулятивная и опасная для украинского государства идея Кремля о включении созданных и контролируемых Россией псевдообразований в состав Украины. Это и есть информационная война против Украины как составляющая гибридной агрессии. Так готовится капитуляция Украины. Социологи, к сожалению, оказались в данном случае на стороне врага. Помня историю работы определенных социологических центров еще со времен президентских выборов 2004 года и Оранжевой революции на обслуге донецких регионалов и медведчуковских проектов, заключу — этический кодекс социолога для них давно заменен тезисом «деньги не пахнут»», — резюмировал Кипень.

Источник: sprotyv.info

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