Социологи в Европе отмечают рост негативного отношения к россиянам и России

Первое вызвано вторжением в Украину и преступлениями российских военных, как это было в Буче.

Второе обуславливается результатами украинской армии, которая успешно противостоит армии РФ, несмотря на то, что имеет ограниченные технические возможности и меньшую по составу армию.

Закрытая социология в Германии, Франции, Испании и Великобритании показывает резкий рост идеи военной поддержки Украины среди населения этих стран на фоне продолжающейся поддержки экономических санкций против РФ. Особенно выделяется на этом фоне Германия, где после Второй мировой войны явные пацифистские настроения и население традиционно против любых военных действий. В Совете Европы эту информацию приняли и с ней работают.

Да, Путин талант. Даже немцев смог переубедить. И дорогой газ с ростом цен не отвернул европейцев от Украины. Более того, уверен, что новые военные преступления и продолжающаяся нарочитая бесчеловечность и жестокость российских военных лишь усилят европейские негативные настроения по отношению к РФ и россиянам. К чумным по-другому и относится не стоит.

Источник: telegram

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