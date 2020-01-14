Соцсети способствуют распространению фейков о пожарах в Австралии

Заявления в социальных сетях о поджоге и агрессивных защитниках окружающей среды за последнюю неделю заполонили интернет-пространство в связи с лесными пожарами в Австралии.

Ложь и дезинформация распространяется быстрее, чем огонь в лесах, во время беспрецедентного чрезвычайного положения на континенте.

Данные о пожарах варьировались от простого преувеличения некоторых фактов до откровенного вымысла.

Так, одна теория заговора утверждает, что лесные пожары, странным образом, спровоцированы для того, чтобы расчистить территорию для скоростной железной дороги вдоль восточного побережья Австралии. Другие безосновательно утверждают, что «Исламское государство» инструктирует своих последователей поджигать леса. Еще одна безумная версия про китайских миллиардеров, которые используют лазеры, чтобы расчистить место для новых городов или что эко-террористы пытаются ускорить климатические изменения на планете, искусственно создавая катастрофу.

Сопровождающие эти смехотворные фейки комментарии и новости, тем не менее, являются более опасными искажениями реальных фактов.

Именно они используются для отвлечения внимания от главной проблемы: роли изменения климата в создании более продолжительных и более тяжелых сезонов пожаров.

Две части дезинформации выделяются на фоне остальных: что за лесными пожарами стоит «чрезвычайная ситуация с поджогами», а не изменение климата, и что «зеленые» мешают пожарным заправлять топливо, чтобы добраться до очагов пожаров.

«Австралия построена на лжи, так почему мы удивляемся лжи об изменении климата?» - этот тезис распространялся по всем соц.сетям, попав в новостные строчки главных информационных агентств, в уста правительственных депутатов по всему миру, Дональду Трампу-младшему и известным правым теоретикам заговора, таким как Алекс Джонс.

Уважаемый эксперт по изменению климата Уилл Стеффен, член Австралийского совета по климату и первый директор Института по изменению климата Австралийского национального университета, обеспокоен тем, как дезинформация распространяется с такой легкостью.

«Я думаю, что это серьезная проблема и потенциально очень опасная», - заявил Штеффен. «Потому, что ситуация с лесными пожарами очень опасна… Это неопровержимые доказательства того, что изменение климата играет заметную роль в ухудшении условий лесных пожаров по всей Австралии».

«Люди, которые по какой-либо причине пытаются выдать ложную или вводящую в заблуждение информацию за действительность, на самом деле оказывают огромную медвежью услугу, ставя под угрозу человеческие жизни в будущем, мир природы и экономики целых стран».

Эксперты по цифровому праву говорят, что дезинформация является еще одним свидетельством того, что платформы социальных сетей не справляются со своими обязанностями действовать ответственно.

«Нам нужно, чтобы социальные сети играли более важную роль в реагировании на дезинформацию по поводу лесных пожаров, распространяемую на их платформах», - заявил председатель Digital Rights Watch Тим Синглтон Нортон.

«Это должно происходить в тандеме с эффективными мерами государственного контроля, а также с общественными образовательными кампаниями, которые дают людям инструменты для выявления опасных фейков».

Стоит отметить, что в некоторой дезинформации есть доля правды.

Поджоги всегда были серьезной проблемой в Австралии, особенно во времена повышенной пожарной опасности. Поджигатели были ответственны за некоторые из самых страшных лесных пожаров в Австралии, включая ужасные пожары в Черную субботу 2009-го, в результате которых погибли 10 человек, когда основной причиной возгораний действительно были поджоги. Полиция Нового Южного Уэльса заявляет, что с ноября они оштрафовали 24 человека за пожоги кустарников.

Однако, в этот раз роль поджогов была сильно преувеличена. Предположения о поджогах начали расходиться в соц. сетях в разгар кризиса перед Новым годом. В Twitter большая часть дезинформации сосредоточена вокруг хэштега #arsonemergency.

Старший преподаватель Квинслендского технологического университета Тимоти Грэм, эксперт по анализу соц. сетей, взял образец твитов из хэштега и проанализировал их на предмет характеристик, типично связанных с ботами и троллями. Его выводы свидетельствуют о четкой «кампании дезинформации».

«В результате этой экологической катастрофы Австралия внезапно оказывается втянута в информационную войну, и мы страдаем от последствий, связанных с чрезмерной поляризацией, а также растущей трудностью и неспособностью граждан разглядеть истину», - сказал Грэм в интервью для Guardian.

Призывы о чрезвычайной ситуации с поджогами были спровоцированы некоторыми популярными каналами. 7-й канал, крупная коммерческая телевизионная сеть, написал в Твиттере, что полиция «сейчас исследует причины возгорания и занимается поиском виновных в лесных пожарах этого сезона».

В твиттере не отражалось ни то, что говорила полиция, ни то, что 7-й канал сообщал в новостях.

В австралийском национальном бюллетене, принадлежащем Мердоку, также ложно утверждалось, что за «нынешний сезон лесных пожаров» было арестовано 183 поджигателя. Это утверждение также разлетелось на цитаты в сети. Оно было написано в Твиттере Дональдом Трампом-младшим, за которым последовал InfoWars, правый веб-сайт США, который заявил: «Власти Австралии арестовали около 200 человек за умышленное начало лесных пожаров, опустошивших страну, однако СМИ и знаменитости продолжают винить «изменение климата» в бедствии».

Число поджигателей было сильно преувеличено. Это было достигнуто путем подсчета ряда связанных с лесным пожаром правонарушений, помимо поджога, включая, например, нарушения запретов на барбекю или разведения костра. Кроме того, использовались годовые цифры, а не данные за текущий пожарный сезон, который начался в сентябре. Впоследствии австралиец обновил свою историю.

Сельская пожарная служба (RFS) Нового Южного Уэльса заявила, что основной причиной возгорания во время кризиса была молния и засуха. Полиция Виктории говорит, что они не верят, что поджоги имели серьезное значение в любом из разрушительных пожаров этим летом.

Что еще вышло из-под контроля в Австралии: отрицание климатических катастроф

RFS также опровергает утверждения о том, что экологи проводят работы по снижению опасности. Это утверждение также распространялось в соц.сетях, и ему доверяли такие фигуры, как федеральный депутат по гражданским делам Барнаби Джойс, известный австралийский политик, который сказал, что «зеленые» мешают пожарным сократить топливные нагрузки.

Эти данные полностью расходятся с заявлениями комиссара RFS Шейна Фицсиммонса, который заявил, что самым большим препятствием на пути снижения опасности является все более жаркая и сухая погода и «сокращающееся окно возможностей», в рамках которого можно безопасно проводить управляемые поджоги.

Однако комментарий Фицсиммонса, мало чем помог, чтобы остановить идею о превентивных мерах. Премьер-министр Скотт Моррисон назвал отсутствие работы по снижению опасности ключевой проблемой, которую он хочет исследовать после нынешнего кризиса.

В то же время, Моррисон продемонстрировал слабый интерес к действиям, направленным на борьбу с климатическими изменениями.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»