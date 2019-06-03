«Согнал сюда людей как стадо баранов», - в Харькове активисты устроили «коридор позора» участникам политического съезда

Ганьба! Ганьба! Ганьба!

По "окровавленной" карте Украины и под крики "Ганьба!".

Нескольким тысячам людей чтобы попасть на мероприятие пришлось сначала пройти "коридором позора". Здание Дворца Спорта, где проходил съезд партии одиозных мэров, было окружено сотнями сотрудников полиции и бойцами Национальной гвардии. Войти в здание можно было только в определенном месте. Собственно, к нему активисты Национального Корпуса и выстроили "коридор позора".

Бабушка, через коридор позору.

Дмитрий Маринин, бывший депутат горсовета

Он согнал сюда директоров школ, учителей, воспитателей детских садов. Он будет рассказывать, что сюда пришли люди, которые пришли по своей воле. Я вам могу сказать - сегодня он согнал сюда людей как стадо баранов, так как он делает в сессионном зале.

Пикетировать съезд собралось более тысячи активистов. По словам организаторов митинга, портретами погибших на Майдане и во время теракта возле Дворца Спорта в 2015-м году и собственно «коридором позора», они хотят напомнить людям, как в 2013-2014 годах Кернес занимал пророссийскую позицию.

Константин Немичев, глава Национального Корпуса Харьков

Рівно п'ять років тому ці люди які зараз створили партію збиралися саме у цьому місці для оголошення ХНР, тобто вони хотіли привести війну до нас у Харків, але ми цього не дали в той раз і зараз мине дамо привести війну в наш Харків і ми проти того щоб бюджетників використовували в політичній агітації як зараз це відбувається.

Несмотря на многочисленное количество дежурящей полиции - образовалась толкотня, в которой одному мужчине разбили лицо. А уже внутри Дворца Спорта во время своего выступления Геннадий Кернес все же прокомментировал действия активистов в свойственной ему манере.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

То, что вы увидели у стен дворца спорта - это отбросы общества.

Сами участники мероприятия разговаривать с журналистами не захотели, по крайней мере, ответить на вопрос, действительно ли их заставляли принять участие в этом съезде.

Скажіть будь-ласка, вас змусили прийти сьогодні?

В полиции сообщили, что правоохранители во время акции возле Дворца Спорта никого не задерживали, а пострадавшему мужчине - была оказана медицинская помощь.

Агентство Телевидения Новости