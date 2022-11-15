Сьогодні, 15.11.2022, знаменний день цієї війни з багатьох причин

Ну - поїхали!

Перша і основна - дух наших людей, який значно зміцнився за жовтень, на радість мені. Менше паніки, біганини по коментах, і всепропальства з ненависним «на жаль». Це підтвердження моєї тези в пості від 31.10.2022 про те, що ракетно-дронові удари триватимуть, втім не матимуть «жовтневого ефекту». Народ злий, впевнений та рішучий, в більшості своїй і це чудово!

По-друге, це був наймасованіший обстріл України (без урахування 24.02). Російські агресори випустили по нам більше ста ракет! Якщо до цього, рекордом було більше 80-ти, які було випущено 10.10.2022 і це коштувало приблизно 600 мільйонів доларів, то зараз - це близько 800 мільйонів, а то і більше, за умов ДЕФІЦИТУ крилатих ракет, про який говорять вже не просто експерти, а й офіційні представники ЗСУ. І що? А то:

Подивіться на роботу нашої ППО! Подивіться і подумайте що було б, якби вона була слабшою чи хоча б такою ж, як 10.10? А вона ж сильніша! До нас приїхали і вже стали на бойове чергування системи НАСАМС, ХОУК, АСПІД... І під‘їдуть ще САМП-Т, а під‘їдуть ще Евенджер... Україна буде захищена ще сильніше в той час, як у РФ проблеми лише поглиблюватимуться.

От прямо зараз, російську делеґацію вигнали із засідання саміту G20. Просто взяли і вигнали, та це ж не все... Вчора, 14.11.2022, у Великій Британії опублікували стелі цін на російську нафту, якої мають дотримуватися всі території, що тим чи іншим чином входять до Британської Корони, про готовність до впровадження такої стелі вчора сказали і в ЄС, зокрема Урсула фон дер Ляйєн. Я писав, що це була одна з тем розмови між Наришкіним і Бернсом в Анкарі також вчора, 14.11.2022. Після сьогоднішнього дня, запровадження стелі - справа декількох днів, при тому не тільки з боку Великої Британії та ЄС. РФ попереджали...

Цей масований обстріл зачепив і Молдову: внаслідок обстрілу нашої енергосистеми, автоматично відключилася одна з ліній електропередач, яка забезпечує передачу електроенергії для Молдови (автоматичне скидання навантаження за частотою), що призвело до масових відключень електроенергії по всій країні. А значить - тут вже мова про зазіхання на енергетичну безпеку третьої країни за якою, нагадаю, стоїть член ЄС та НАТО Румунія, у них навіть проходило спільне засідання Парламентів.

Окрім цього, прямо зараз у Києві перебуває Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, який приїхав проінспектувати лабораторію по збору доказів злочинів РФ та задля зустрічі з Кулебою та Зеленським.

В той же час, по фронту у росіян не виходить практично нічого. Давайте будемо об‘єктивними, (цю фразу я пишу під повідомлення про новий вибух у Києві і переконуюсь у цих словах ще раз). Дуже можливий новий «жест доброї волі», з Каховки та Нової Каховки втекли окупаційні адміністрації, по інших населених пунктах в тому районі поки без подробиць, та ми розуміємо, що там гаряче. І що ми бачимо у відповідь? А нічого, окрім істеричного всхрюка, на який по всіх усюдах РФ збирала ракети два тижні. Всхрюк пройде, ми вистоїмо, а на фронтову ситуацію це аж ніяк не вплине. Ну і для кого цей всхрюк? Для Путіна, якому конче потрібен показати, що він бодай десь ще на щось здатен? Всхрюк дуже дорого коштуватиме. Росії та її елітам.

Хіба не ясно, що після сьогоднішнього удару, учорашня резолюція ООН заграла новими фарбами і тепер ми маємо ще більшу гарантію того, що російські активи, ВКЛЮЧНО з активами еліт - передадуть нам. А це мільярди доларів, нагадаю. І про це вчора Бернс попереджав Наришкіна... І тут ми підходимо ще до однієї моєї тези про те, що в грудні Путін рідше з‘являтиметься у публічній площині не тому, що у нього проблеми зі здоров‘ям і не тому, що він не зможе пояснити «жести доброї волі» своєму охлосу, а тому, що страх перед елітами змусить його ховатися в бункері ще глибше, ніж раніше.

Коротше, ми з вами молодці, проявили стійкість, свідомість, мужність і в більшості своїй - холодний підхід, що головне, а далі наша з вами задача просто робити те, що треба для спільної перемоги на своєму місці.

Джерело: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus/19025

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