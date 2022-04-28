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Сьогодні черговий день майже безперервних обстрілів - Синєгубова

Сьогодні черговий день майже безперервних обстрілів - Синєгубова

Сьогодні черговий день майже безперервних обстрілів російськими загарбниками Харківщини. Під вогнем окупантів продовжують гинути мирні люди.

▪️Ворог продовжив гатити з артилерії по Харкову. Сьогодні обстріляли Київський і Немишлянський райони. 2 мирних мешканців загинули, 4 харків’ян поранено.

▪️Також продовжилися обстріли населених пунктів Харківської району. В Хролах - 1 поранений, в Котлярах - 1 поранений, 1 людина загинула. У Покотилівці - 5 поранених і 2 загиблих.

Окупанти ще будуть покарані за всі злочини проти мирного населення. А поки вкотре закликаю всіх бути максимально обережними, не без потреби не покидати укриттів.

▪️Попри постійні обстріли і ризик - комунальні служби відновлюють критичну інфраструктуру. Щодня ремонтують покрівлі, закривають вибиті вікна, розчищають вулиці.

У Дергачах комунальні служби відновили пошкоджений газопровід та повернули електрику в будинки більше ніж 1,5 тис. мешканців. У Чугуєві відновили водопостачання.

▪️Сьогодні окупанти здійснили чергову спробу наступати від Ізюму в напрямках Бражківки, Довгенького та Великої Комишувахи. Але зазнали великих втрат і змушені були відступити. Наші захисники героїчно тримають оборону. Ворог несе великі втрати.

Наші підрозділи ЗСУ звільнили від окупантів селище Кутузівка на схід від Харкова.

Тримаймося, віримо в ЗСУ і щодня наближаємо перемогу!

Источник: https://t.me/synegubov/3013

Новости портала «Весь Харьков»

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