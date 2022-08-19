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Сьогодні в Харкові траур, кількість жертв зросла

Сьогодні в Харкові траур, кількість жертв зросла

На знак скорботи за загиблими внаслідок обстрілу на будівлях та спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою.

Також сьогодні заборонено розважальну музику на ринках, у торгових закладах, об’єктах громадського харчування тощо.

Нагадаємо, що у Харкові оголосили День жалоби з метою вшанувати пам’ять загиблих під час ракетного обстрілу цивільної інфраструктури міста 17 та 18 серпня

Їх кількість зросла – під завалами на Салтівці продовжують находити людей. 15 загиблих, 20 поранених. У гуртожитку у Слобідському районі 4 загиблих, 22 поранених. У Краснограді 2 загиблих, 3 поранених через обстріл будинків.

Агентство Телевидения Новости

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