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Сьогодні у Харкові в частині Шевченківського району буде відключене газопостачання

Сьогодні у Харкові в частині Шевченківського району буде відключене газопостачання

19 грудня 2024 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах у Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

вул. Мирна буд. 19вул. Сумська буд. 130-Гвул. Динамівська буд. 15-Авул. Заліська буд. 26вул. Клочківська буд. 115вул. Лопанська буд. 31вул. Професора Отамановського буд. 26вул. Євгенія Єніна буд. 33вул. Європейська буд. 83-Б, 85

Газовики нагадують споживачам бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання», – наголошують у «Газмережі».

Агентство Телевидения Новости

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