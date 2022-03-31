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Солдаты из Южной Осетии отказались "освобождать" Донбасс и вернулись на родину

Солдаты из Южной Осетии отказались освобождать Донбасс и вернулись на родину

Информацию подтвердил "экс-президент" Южной Осетии Эдуард Кокойты. Он заявил, что "осуждать военных не стоит", а нужно "разобраться в причинах того, что произошло".

Осетинский блогер Алик Пухаев также сообщил, что 300 военных отказались воевать по собственному желанию.

"Сегодня около 300 военнослужащих (в основном этнических осетин) с российской военной базы вернулись в Южную Осетию по собственному желанию, так как думали, что их бросили умирать во время "спецоперации" в Украине", – написал он.

"Во многих частях войск РФ очень многие контрактники, которых хотят отправить на войну в Украину, разрывают контракты" - террорист Гиркин совсем приуныл и сообщил не радостные новости для орков...

Источник: telegram

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