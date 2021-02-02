Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:54
Просмотров: 61

Солісту гурту «Песняры» прикордонники заборонили в’їзд в Україну через незаконне відвідування Криму (ВІДЕО)

Солісту гурту «Песняры» прикордонники заборонили в’їзд в Україну через незаконне відвідування Криму (ВІДЕО)

У пункті пропуску «Бориспіль» вчора співробітники Держприкордонслужби виявили громадянина Білорусі, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію України АР Крим.

Чоловік виявився білоруським музикантом, солістом гурту «Песняры».

У ході заходів контролю прикордонники встановили, що в Криму іноземець перебував влітку минулого року і потрапив туди незаконно, порушуючи порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Під час спілкування він підтвердив факт незаконного в’їзду на півострів, куди, з його слів, потрапив літаком через закритий пункт пропуску «Сімферополь».

За порушення українського законодавства прикордонники заборонили громадянину Білорусі в’їзд в нашу країну терміном на 3 роки. Наразі білорус вилетів рейсом до Мінська.

Коментар: В.о. начальника прес-служби ОКПП «Київ» лейтенант Бурда Світлана.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Электронное направление к врачу: когда оно необходимо
Сегодня 09:39    27
Завод “Маяк” презентував модернізований міномет “Молот”
Сегодня 09:27    41
Ігор Іващенко: Вакцина від COVID-19 компанії Pfizer з’явиться в Україні вже у лютому
Сегодня 08:35    63
Запаси вугілля на складах ТЕС і далі падають: майже вдвічі менше норми
Сегодня 08:26    78
Група Нафтогаз виділила роздрібну торгівлю газом в окремий дивізіон
Сегодня 07:59    85
Україна поновила імпорт електроенергії з Росії
Сегодня 07:12    136
Зеленський: Якби я тоді був Президентом, ми б не пустили «зелених чоловічків» у Крим
Сегодня 07:04    139
Запозичення в 2020 році становили 638 млрд грн - Державна казначейська служба
Сегодня 06:45    90
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 1 лютого 2021 року
Сегодня 06:36    82
Переболевшие Covid-19 могут подождать с вакцинацией до полугода — Минздрав
Сегодня 06:09    139
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 