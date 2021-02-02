Солісту гурту «Песняры» прикордонники заборонили в’їзд в Україну через незаконне відвідування Криму (ВІДЕО)

У пункті пропуску «Бориспіль» вчора співробітники Держприкордонслужби виявили громадянина Білорусі, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію України АР Крим.

Чоловік виявився білоруським музикантом, солістом гурту «Песняры».

У ході заходів контролю прикордонники встановили, що в Криму іноземець перебував влітку минулого року і потрапив туди незаконно, порушуючи порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Під час спілкування він підтвердив факт незаконного в’їзду на півострів, куди, з його слів, потрапив літаком через закритий пункт пропуску «Сімферополь».

За порушення українського законодавства прикордонники заборонили громадянину Білорусі в’їзд в нашу країну терміном на 3 роки. Наразі білорус вилетів рейсом до Мінська.

Коментар: В.о. начальника прес-служби ОКПП «Київ» лейтенант Бурда Світлана.

Источник: dpsu.gov.ua

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