Сомнительные «достижения» русских в войне против Украины. Дайджест от Михаила Подоляка

Сегодня 15:57

Сегодня 15:57



● За 60 дней немыслимо быстро потеряли почти 22 тысячи своих солдат (убитыми).

● За 60 дней потеряли семерых (по неподтвержденным пока данным – девятерых) генералов.

● «Русские военные корабли» («Москва» в том числе) научились следовать по правильному адресу.

● Доказали миру, что русские – это синоним массового насилия, убийства детей, сжигания трупов мирных граждан.

● Доказали миру, что Рф настолько «богатая» страна, что ее армия массово ворует у украинцев унитазы, собачьи будки, ношеные вещи.

● Доказали миру, что шизофрения бывает коллективной и беспредельной.

● Добились, что весь мир охотно бьет за российский паспорт.

● Собрали самые жирные санкции и подали заявку на батл против Северной Кореи за звание главного мирового изгоя.

● Сделали Украину глобальным символом свободы и стойкости.

Источник: https://t.me/truexanewsua/43411

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