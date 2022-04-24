Сомнительные «достижения» русских в войне против Украины. Дайджест от Михаила Подоляка
● За 60 дней немыслимо быстро потеряли почти 22 тысячи своих солдат (убитыми).
● За 60 дней потеряли семерых (по неподтвержденным пока данным – девятерых) генералов.
● «Русские военные корабли» («Москва» в том числе) научились следовать по правильному адресу.
● Доказали миру, что русские – это синоним массового насилия, убийства детей, сжигания трупов мирных граждан.
● Доказали миру, что Рф настолько «богатая» страна, что ее армия массово ворует у украинцев унитазы, собачьи будки, ношеные вещи.
● Доказали миру, что шизофрения бывает коллективной и беспредельной.
● Добились, что весь мир охотно бьет за российский паспорт.
● Собрали самые жирные санкции и подали заявку на батл против Северной Кореи за звание главного мирового изгоя.
● Сделали Украину глобальным символом свободы и стойкости.
Источник: https://t.me/truexanewsua/43411