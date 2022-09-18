Сонячний спалах знищив 38 супутників Ілона Маска

Сонце своєю активністю знищило на початку цього року 38 супутників Starlink, проекту, який належить Ілону Маску. Це коштувало компанії десятки мільйонів доларів збитків.

Справа в тому, що на поверхні Сонця стався спалах, що супроводжується викидом корональної маси. Такі події відбуваються на нашій зірці регулярно, але нещодавня виявилася катастрофічною для супутників. Досягши нашої планети, сонячна речовина нагріла атмосферу та підвищила щільність повітря на висоті 209 кілометрів, куди були відправлені апарати Starlink.

В результаті супутники не змогли набрати потрібної висоти, опускалися все нижче і нижче, перш ніж згоріти через величезну швидкість. Дослідження показало, що економічні збитки SpaceX від сонячної бурі мали скласти «кілька десятків мільйонів доларів».

Джерело: portaltele.com.ua

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