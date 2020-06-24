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Соревнования по выкапыванию могил на скорость перенесли в Омск, но Приморью оставили дрифт на катафалках

Организаторы конкурса «Могильный беспредел» перенесли соревнования по выкапыванию могил на скорость в Омск. Ранее сообщалось, что конкурс состоится в приморском городе Артём. По данным РИА «Новости», Приморью предстоит провести «дрифт» на катафалках.

О предстоящем конкурсе сообщил оргкомитет выставки «Некрополь». Представительница собравшейся участвовать в «Могильном беспределе» компании «ДВ-Гранит» рассказала журналистам, что идею провести конкурс во Владивостоке обсуждали, но не утвердили.

«Те, кто собирался проводить этот конкурс, — омская компания — перенесли его из Владивостока в Омск, когда [там] будет следующая ритуальная выставка. Конкурса во Владивостоке не будет. Дрифт на катафалке состоится», — рассказала РИА «Новости» представительница ритуальной компании.

Дрифт на катафалке во Владивостоке проведут в рамках форума-выставки «Некрополь-Приморье 2020». В каком месте она будет проходить, пока неизвестно.

Источник: breakingmad.me

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