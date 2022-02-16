Сорвали уроки: в Харькове новая волна псевдоминирований

Почти 1000 школьников сегодня эвакуировали из Харьковской специализированной школы №11. А все из-за очередного сообщения о псевдоминировании. Директор учебного заведения Светлана Проценко рассказывает, что ничего не предвещало беды, учебный процесс шел как обычно. А уже около 12:30 в школу приехали полицейские, которые сказали немедленно вывести всех во двор из-за возможной угрозы.

Светлана Проценко, директор Харьковской специализированной школы 11

Приїхав наряд поліції і повідомив про те, що школа замінована. Звичайно, ми одразу прийняли рішення про евакуацію. Провели евакуацію, повідомили батькам. Наразі триває перевірка помешкання і сподіваємося, що за деякий час все це буде здійснено. Ми розуміємо, що знаходимося в стані війни, інформаційної війни, коли будь-які ситуації можуть використовуватися для того, щоб маніпулювати суспільством. Звідки, як то кажуть ноги ростуть, ми розуміємо.

Это пятое сообщения о взрывчатке в этой школе, говорит директор. Поэтому администрация уже знает, как поступать в таких случаях без паники. Сами же родители признаются, что устали от фейковых сообщений о взрывчатках, но каждый раз переживают за жизнь своих детей.

Рустам, отец школьницы

При первом минировании это был такой мандраж страшный. Испуг, непонятно правда, не правда. Потом выяснилось, что то ли учебная тревога, то ли псевдоминирование. Уже после 3 раза или четвертого я даже уже не знаю. Мы реагируем все равно с опаской, потому что может все произойти.

Марина, мать школьника

Переживаем, конечно, каждому родителю страшно за жизнь ребенка. Ну мы уверены в школе, у нас постоянно отрабатываются все техники эвакуации. Больше за детей переживаем, дети, конечно, всегда пугаются, когда идет эвакуация. им страшно, плюс разговоры все эти в соцсетях, между взрослыми, конечно, дети в таком напряжении находятся.

Олег, отец школьницы

Я вообще-то думал, что это учебная тревога. Немножко неожиданно, когда классный руководитель ребенка сказал, что это не учебная была тревога. Ну, сохраняем спокойствие, как-то так.

В полиции подтвердили информацию, что полицейские проверили школу на наличие опасных устройств. Однако и в этот раз ничего не нашли.

Агентство Телевидения Новости