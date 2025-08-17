Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:43
Просмотров: 108

Сотні рейсів найбільшого авіаперевізника Канади скасовані через страйк бортпровідників

Сотні рейсів найбільшого авіаперевізника Канади скасовані через страйк бортпровідників

Бортпровідники канадської Air Canada, які є членами профспілки, в суботу 16 серпня вранці припинили роботу після того, як переговори про оплату праці з найбільшим авіаперевізником країни зайшли в глухий кут.

Про це повідомляє Reuters.

"Кожен день, поки триватиме страйк, це вплине на близько 130 000 клієнтів.

Air Canada настійно рекомендує постраждалим пасажирам не їхати в аеропорт, якщо вони не мають підтвердженого квитка на рейс іншої авіакомпанії, крім Air Canada або Air Canada Rouge", — зазначила авіакомпанія.

В даний час бортпровідники отримують оплату за час, коли літак знаходиться в русі, і профспілка домагається також компенсації за час, проведений на землі між рейсами і допомогу пасажирам при посадці.

У суботу бортпровідники проведуть пікети в основних канадських аеропортах, де пасажири вже намагалися забронювати нові квитки на початку тижня, оскільки авіакомпанія поступово скорочувала свою діяльність.

Міністр праці Канади Патті Хаджу неодноразово закликала обидві сторони повернутися за стіл переговорів.

Профспілка заявила, що Air Canada запропонувала компенсувати бортпровідникам частину роботи, яка зараз не оплачується, але лише в розмірі 50% від їхньої погодинної ставки.

Авіаперевізник запропонував 38% збільшення загальної компенсації бортпровідникам протягом чотирьох років, з 25% підвищенням у перший рік, що, на думку профспілки, є недостатнім.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Руки геть від України!», «рф не зупиниться!» – на Алясці перед самітом Трампа і путіна триває мітинг на підтримку України
15.08.2025 08:40    136
"Безугла - чорт": на акції протесту у Києві в суботу ввечері не обійшлося без провокацій - DW
27.07.2025 07:39    104
рф використовує протести для поширення наративів про нелегітимність влади в Україні, – ISW
25.07.2025 09:54    130
У Польщі тисячі ультраправих вийшли на акції проти мігрантів
20.07.2025 07:47    141
У Києві провели акцію "Покинуті в полоні. 4 роки байдужості"
20.07.2025 07:28    106
1961 рік - перший за океаном пам’ятник Тарасові Шевченку
10.07.2025 07:53    94
Орбан програв "геям та українцям". Як заборона прайду об'єднала Будапешт проти уряду Угорщини
02.07.2025 08:51    124
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених "Не мовчи! Полон вбиває!"
29.06.2025 06:11    120
Санкційна хвиля: Захід посилює тиск на росію – нові пакети від Австралії, Канади та Великої Британії
20.06.2025 10:41    131
У протестах на день народження Трампа взяли участь, за різними оцінками, близько 5 або 11 млн людей, - професор Айзенберг
16.06.2025 07:28    110
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 