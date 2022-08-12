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Сотні відпрацьованих снарядів: як у Харкові зберігають докази російських злочинів

Сотні відпрацьованих снарядів: як у Харкові зберігають докази російських злочинів

За п'ять місяців війни РФ обстріляла Харків понад 5 тисяч разів. З вилучених залишків російських снарядів утворився склад.

В купі відпрацьованих снарядів — різні типи реактивних систем залпового вогню та залишки двигунів зенітно-ракетних систем "С-300", якими Росія обстрілює Харків щодня останні місяці.

"Гатять усім. Усе страшне"

Сотні відпрацьованих снарядів: як у Харкові зберігають докази російських злочинів

Двигун від "С-300", якими РФ б'є по Харкову, за розміром — найбільший. Фото: Суспільне Харків

"Гатять усім. Ви зараз бачите тут "Гради", "Урагани", "Смерчі", двигуни від "С-300". Можна знайти касетні, також були "Тюльпани", "Піони". Усе страшне, якщо воно прилітає в зону перебування людини, усе небезпечно. Уже різниці, напевно, немає. Від прямого влучання в будинок, на жаль, дуже складно [врятуватися]. Це буде щастя", — говорить начальник частини гуманітарного розмінування ДСНС України Ігор Овчарук.

Сотні відпрацьованих снарядів: як у Харкові зберігають докази російських злочинів

Ігор Овчарук очолює частину гуманітарного розмінування ДСНС. Фото: Суспільне Харків

За фактами обстрілів слідчі відкрили понад 5200 кримінальних проваджень, розповів Суспільному заступник начальника слідчого управління поліції Харківщини Дмитро Сойма.

"На даний час слідчими зафіксовано більше ніж 5200 фактів обстрілів об'єктів інфраструктури міста Харкова. За кожним фактом розпочате кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України за фактом порушення законів і звичаїв ведення війни", — каже поліцейський.

Сотні відпрацьованих снарядів: як у Харкові зберігають докази російських злочинів

Дмитро Сойма, заступник начальника слідчого управління поліції Харківщини. Фото: Суспільне Харків

"Ці матеріали передаються за підслідністю до Служби безпеки України. Надалі вказані кримінальні провадження будуть основою для подальших міжнародних судів щодо військової агресії з боку Російської Федерації щодо України", — додає він.

Слідчі й сапери приїжджають на місце одразу після обстрілу, говорить Дмитро Сойма.

"Приїжджає слідчо-оперативна група для фіксації руйнувань, також залучаються вибухотехніки, які допомагають слідчому фіксувати, який саме це був — ракетний обстріл або артилерійський. Ідентифікують вид зброї, з якої стріляли", — каже він.

Сотні відпрацьованих снарядів: як у Харкові зберігають докази російських злочинів

З початку війни Харків обстріляли понад 5 тисяч разів, кажуть у поліції. Фото: Суспільне Харків

Боєприпаси привозять на звалище після знешкодження. Нині тут зберігається п'ята частина від тої кількості, що була на початку війни, розповідає Ігор Овчарук.

"Основна маса вже вивезена на майданчик для проведення слідчих дій. По них ведуться описи", — каже Овчарук.

На звалищі є заборонені види суббоєприпасів, говорить Овчарук: "Це бойові касетні елементи, які використовуються в "Ураганах", "Смерчах", "Торнадо-С".

Сотні відпрацьованих снарядів: як у Харкові зберігають докази російських злочинів

"Гатять усім", — говорить сапер Ігор Овчарук. Фото: Суспільне Харків

Пік обстрілів Харкова прийшовся на березень-квітень, каже Ігор Овчарук. У березні саперів залучали на виклики до 150 разів на добу.

"Це був самий пік — занадто сильно, занадто потужно. Як йшла оборона Харкова, так і йшов наступ на Харків, хотіли захопити місто. Це був самий максимальний пік", — говорить Овчарук.

Сотні відпрацьованих снарядів: як у Харкові зберігають докази російських злочинів

Сотні відпрацьованих снарядів: як у Харкові зберігають докази російських злочинів

Сотні відпрацьованих снарядів: як у Харкові зберігають докази російських злочинів

Із залишків російських ракет та снарядів у Харкові утворилося звалище. Фото: Суспільне ХарківСуспільне Харків

Найбільш масований обстріл житлових масивів Харкова у перші дні війни, за спостереженнями слідчих, стався 27 та 28 лютого з РСЗВ "Смерч", говорить Дмитро Сойма. Тоді окупанти вдарили по Павловому Полю, вулицях Отакара Яроша та 23 Серпня. Були загиблі та поранені, додає він: "Є також трупи невпізнаних осіб, яких ми також вважаємо потерпілими внаслідок даних обстрілів... Це був цілеспрямований терор з боку Росії щодо обстрілу мирного населення".

Сотні відпрацьованих снарядів: як у Харкові зберігають докази російських злочинів

За інформацією Овчарука, не розриваються під час обстрілу лише 5% боєприпасів, які випускає Росія.

Джерело: suspilne.media

Новости портала «Весь Харьков»

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