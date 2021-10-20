Сотни домов в Харькове на двое суток останутся без воды (АДРЕСА)

В Холодногорском и Шевченковском районах Харькова сотни домов на двое суток, с 22:00 20 октября до 12:00 22 октября, останутся без воды. Причина - ремонт на водоводе по улице Веселой, сообщили в КП "Харьковводоканал".

На время проведения ремонтных работ воду харьковчанам будут привозить цистернами КП "Харьковводоканал".

Со списком адресов, по которым отключат воду, можно ознакомиться здесь. https://vodokanal.kharkov.ua/files/19_10_2021_616ea6d8d75b88.98195401.pdf

Источник: sq.com.ua

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