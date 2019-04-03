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Сотня пожеж за добу: рятувальники попередили жителів області про небезпеку

Сотня пожеж за добу: рятувальники попередили жителів області про небезпеку

101 пожежу за минулу добу спричинили жителі Харківщини, випалюючи торішню суху траву, торішнє листя, очерет та сміття.

За інформацією Головного управління ДСНС в Харківській області, загальна площа пожеж склала близько 30 га.

Подібні пожежі траплялися майже у всіх районах області, але найбільшу їх кількість пожежники зафіксували в Харкові, Харківському, Дергачівському, Зміївському, Куп’янському, Ізюмському та Балаклійському районах. Полум’я від цих загорянь знищило 2 покинуті будівлі, паркан та сінник.

"Переважна більшість пожеж в екосистемах трапляється через легковажність громадян, котрі, попри чисельні застереження рятувальників, продовжують наводити лад на своїх земельних ділянках та прилеглих територіях шляхом випалювання сухостою", — повідомили в регіональному управлінні.

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Та додають, що масштабні загоряння можуть мати негативні наслідки як для навколишнього середовища, так і для людей: спричинити пожежі житлових будівель, знищити лінії електромереж, газо- та нафтопроводів, лісових насаджень.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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