Сотня пожеж за добу: рятувальники попередили жителів області про небезпеку

101 пожежу за минулу добу спричинили жителі Харківщини, випалюючи торішню суху траву, торішнє листя, очерет та сміття.

За інформацією Головного управління ДСНС в Харківській області, загальна площа пожеж склала близько 30 га.

Подібні пожежі траплялися майже у всіх районах області, але найбільшу їх кількість пожежники зафіксували в Харкові, Харківському, Дергачівському, Зміївському, Куп’янському, Ізюмському та Балаклійському районах. Полум’я від цих загорянь знищило 2 покинуті будівлі, паркан та сінник.

"Переважна більшість пожеж в екосистемах трапляється через легковажність громадян, котрі, попри чисельні застереження рятувальників, продовжують наводити лад на своїх земельних ділянках та прилеглих територіях шляхом випалювання сухостою", — повідомили в регіональному управлінні.

Читайте також: Суттєве похолодання зі снігом йде на Харківщину

Та додають, що масштабні загоряння можуть мати негативні наслідки як для навколишнього середовища, так і для людей: спричинити пожежі житлових будівель, знищити лінії електромереж, газо- та нафтопроводів, лісових насаджень.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»