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Сотрудники МВД России в городе Балашиха Московской области привлекли монтажников, чтобы разобрать желто-синюю крышу бывшего участкового

Сотрудники МВД России в городе Балашиха Московской области привлекли монтажников, чтобы разобрать желто-синюю крышу бывшего участкового

В правоохранительные органы на такой цвет крыши пожаловались местные жители. По их мнению, «вредоносные» оттенки могли бы начать использовать в других районах.

Во время разговора с правоохранителями хозяин дома заявил, что никакого подтекста в этом нет и все стройматериалы были куплены еще 10 лет назад. Однако для полицейских это показалось неубедительным, и тогда они попросили снять этот шифер.

Экс-участковый заявил полицейским, что сам этим заниматься не будет. Тогда правоохранители наняли бригаду строителей, которая этим занялась.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15699

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