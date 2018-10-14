Совет Европы в растерянности – представитель Украины

Совет Европы в растерянности. Он не знает, что будет дальше. Россия, ряд государств, которые безумно хотят ее услышать, и ее адвокаты, прежде всего из числа тех "мудрых" руководителей, которые под лозунгами диалога и повышения эффективности довели ситуацию до первого в истории острого конфликта между ПАСЕ и Комитетом министров, ввергли организацию в кризис. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. По его словам, все обсуждают, останется ли Россия членом Совета Европы, вместо того чтобы обсуждать, как обеспечить выполнение Россией ее обязательств.

"Стараются не думать о том, что склониться перед нынешней Россией и выполнить ее абсурдные требования только ради того, чтобы оставить ее членом правозащитной организации, значит собственноручно и медленно убивать этот институт, — отмечает дипломат. — Совет Европы оглядывается вокруг себя в многосторонней растерянности. Рады этому те, кому он не нужен как сильная организация, способная эффективно влиять на ситуацию в странах".

Источник: sprotyv.info

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