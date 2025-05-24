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Совпадение или...

Совпадение или...

Прилёт по гражданскому объекту в Одессе двух баллистических ракет 9М723 странным образом был осуществлён после того, как над городом с утра кружила группа дронов, в том числе с пока неизвестными моделями, разительно отличающимися от Shahed-136.

Сегодня утром я описывал первичные свойства этих дронов и их схожесть с ББ “Ланцет-3” или “Скальпель”. Разумеется, только после детального изучения того, что осталось от этих дронов и официальных заявлений, можно с уверенностью говорить с чем мы имеем дело, но такое совпадение мер террора РОВ намекает на то, что новый тип дрона вполне мог проводить попутно и разведывательную деятельность.

Сама группа дронов заходила глубоко в область, некоторые держали курс на Теплодар, совершали манёвры, вышли на Одессу и т.д. Даже если новый дрон и больше ББ “Ланцет-3” или “Скальпель”, то не больше чем Shahed-136, с, соответственно, его БЧ может быть равноценна, либо несколько мощнее ланцетовской, но всё равно будет слабее нынешних шахедовских, выведенных на уровень – 90 кг ВВ.

Поэтому, это средство может иметь функционал больше террористический – покошмарить гражданское население, либо высокоточных, точечных ударов. Но при этом не следует отметать возможность применения этих средств, для проведения разведывательной деятельности. Уж больно как совпало, появление этих странных “птичек” в небе над Одессой, с последовавшем несколько позже парным ударом по городу баллистическими ракетами.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/55087

Новости портала «Весь Харьков»

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