SpaceX Илона Маска запустила самые большие в истории ракету и корабль - Super Heavy и Starship. Они взорвались через несколько минут после старта

Компания Илона Маска SpaceX в четверг со второй попытки провела запуск самых больших в истории человечества ракеты и корабля - Super Heavy и Starship. Запуск оказался лишь частично успешным: в отличие от первой попытки, ракета с кораблем стартовала с космодрома, но через несколько минут они взорвались. "Неконтролируемое рассоединение" - так это назвали в трансляции Space X.

По плану первая ступень Super Heavy должна была приземлиться сразу после старта, а Starship - выйти в космос. Однако через четыре минуту корабль не смог отделиться от ракеты-носителя, вся система начала кувыркаться и взорвалась.

Несмотря на аварию, компания Space X заявила, что считает этот испытательный запуск успешным: они говорят, что успехом следует считать уже то, что вся конструкция из ракеты и корабля смогла отправиться в полет.

Высота корабля и ракеты-носителя вместе составляла почти 120 метров, а тяга почти вдвое превышала мощность самой мощной из построенных до сих пор ракет.

Старт состоялся в 8:34 утра по местному времени с небольшого космодрома в городке Бока-Чика, штат Техас.

Первая попытка запустить Starship состоялась в минувший понедельник.

В ее преддверии Илон Маск говорил, что команда готова к неудаче, потому что речь идет о ракете-гиганте невероятной мощности. Если что-то вызовет опасение специалистов, предупреждал Маск, запуск будет перенесен, что и случилось по техническим причинам.

Ракета-гигант

Высота корабля Starship составляет почти 120 метров, а тяга почти вдвое превышает мощность любого когда-либо построенного космического корабля.

По замыслу, он должен был совершить почти полный оборот вокруг земного шара.

Планировалось, что после старта Starship отделится от ракеты и продолжит путь уже на собственных двигателях - над Карибским морем, а затем на высоту более 100 км над поверхностью Земли.

Выход на орбиту должен был занять шесть минут и 23 секунды.

За следующие 90 минут корабль должен был совершить почти полный оборот вокруг планеты, вернуться в атмосферу Земли и опуститься в Тихий океан к северу от Гавайских островов.

Илон Маск рассчитывает, что ракета Starship полностью перевернет индустрию ракетостроения и освоения космоса.

Через четыре минуты после старта корабль не смог отделиться от ракеты-носителя, и им пришлось совершить самоподрыв

Она предназначена для полного и быстрого повторного использования и, по замыслу Маска, сможет совершать несколько рейсов в день, доставляя на орбиту людей или грузы.

Маск также рассматривает Starship как транспортное средство, которое может открыть эру межпланетных путешествий для обычных людей.

Мощность 100 сверхзвуковых лайнеров

Верхний и нижний сегменты корабля тестировались отдельно друг от друга, в понедельник им впервые предстояло подняться в сцепке.

Саму ракету несколько раз запускали на относительно небольшую высоту.

Нижняя часть, названная разработчиками Super Heavy (сверхтяжелая) представляет собой гигантский ускоритель с 33 двигателями.

В феврале запуск протестировали статично - закрепив ракету на стартовой площадке и вдвое снизив мощность двигателей.

Так проходило тестирование сверхмощного ускорителя Super Heavy

Если, как планируется, при запуске SpaceX выйдет на 90-процентную тягу, нижняя ступень должна обеспечить ракете мощность, близкую к 70 меганьютонам. Это эквивалентно силе, необходимой для обеспечения взлета почти 100 сверхзвуковых авиалайнеров Concorde.

Чтобы справиться с огромным перегревом во время спуска, на ракету нанесен специальный защитный слой.

По словам разработчиков, первое приземление будет скорее напоминать нырок в воду брюхом, но в дальнейшем и ракета-носитель, и корабль будут совершать контролируемые посадки, чтобы их можно было дозаправить и перезапустить.

Что касается ускорителя Super Heavy, в SpaceX рассчитывают, что он вернется к побережью Техаса, вертикально опустится к земле, на некоторое время зависнет над поверхностью - после чего ему позволят упасть в воду и затонуть.

Амбиции Маска

За испытаниями Starship и ракеты пристально наблюдает государственная аэрокосмическая администрация НАСА.

На разработку варианта Starship, способного доставить экипаж на Луну, НАСА выделило SpaceX почти 3 млрд долларов.

Профессор астронавтики Университета Южной Калифорнии и консультант SpaceX Гаррет Райзман говорит, что Маск хочет проникнуть в Солнечную систему еще глубже.

"Он рассматривает Starship как потенциально еще один гигантский сдвиг парадигмы, невероятный скачок возможностей - к примеру, масштабной доставки людей на Марс", - сказал Райзман в комментарии Би-би-си.

При этом он видит в проекте определенные риски - в частности, связанные с размером ракеты Starship, которая по меньшей мере вдвое крупнее самого большого аппарата, когда-либо созданного в истории ракетостроения.

В Бока-Чике SpaceX ведет масштабное экспериментальное производство различных космических аппаратов - и, по словам представителей компании, своего тестирования ждут уже несколько моделей.

Джерело: bbc.com

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