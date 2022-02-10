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SpaceX Маска втратила 40 супутників Starlink через геомагнітну бурю

SpaceX Маска втратила 40 супутників Starlink через геомагнітну бурю

49 супутників Starlink, запущених 3 лютого, зазначли значного впливу геомагнітної бурі - до 40 супутників не змогли вийти з безпечного режиму та почати корекцію орбіти.

Про це повідомляє прес-служба компанії SpaceX.

"На жаль, супутники, запущені в четвер, зазнали значного впливу геомагнітної бурі в п’ятницю. Ці шторми спричиняють нагрівання атмосфери та збільшення щільності атмосфери на висотах, де відбувається початкове розгортання супутників.

Бортовий GPS припускає, що швидкість нарощування та інтенсивність шторму призвели до збільшення опору атмосфери на 50 відсотків, ніж під час попередніх запусків. Команда Starlink перевела супутники в безпечний режим, коли вони летять рубос (як аркуш паперу), щоб мінімізувати опір", - пояснили в SpaceX.

Там додали, що збільшення опору на малих висотах завадило супутникам вийти з безпечного режиму, щоб розпочати маневри щодо підвищення орбіти.

За словами компанії, до 40 супутників "знову увійдуть або вже увійшли в атмосферу Землі".

"Супутники, що виходять з орбіти, не створюють ризику зіткнення з іншими супутниками та загинуть при вході в атмосферу, тобто не утворюється орбітальне сміття", - резюмували в SpaceX.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: космос, США

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