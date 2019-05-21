SPACEX подала в суд на правительство США

Компания-производитель космических ракет SpaceX, которую основал Илон Маск, подала иск против федерального правительства США.

Об этом сообщает The Washington Post.

Журналисты издания отмечают, что одним из требований SpaceX является то, чтобы обвинения публично не разглашались.

По данным издания, иск содержит "конфиденциальную информацию, а также данные, полученные от источников, которые не являются публичными".

Источник: prm.ua

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