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SpaceX заявила о том что больше не может финансировать связь через Starlink
Об этом сообщает CNN (https://www.cnn.com/2022/10/13/politics/elon-musk-spacex-starlink-ukraine/index.html).
Компания просит Пентагон оплатить эти услуги, которые только до конца года будут стоить $120 миллионов долларов.
"Мы не можем продолжать жертвовать терминалы Украине или финансировать существующие терминалы на неопределенный срок", - написал директор по государственным продажам SpaceX Пентагону в сентябрьском письме.
Джерело: https://t.me/voyna_2022/37707