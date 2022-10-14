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SpaceX заявила о том что больше не может финансировать связь через Starlink

SpaceX заявила о том что больше не может финансировать связь через Starlink

Об этом сообщает CNN (https://www.cnn.com/2022/10/13/politics/elon-musk-spacex-starlink-ukraine/index.html).

Компания просит Пентагон оплатить эти услуги, которые только до конца года будут стоить $120 миллионов долларов.

"Мы не можем продолжать жертвовать терминалы Украине или финансировать существующие терминалы на неопределенный срок", - написал директор по государственным продажам SpaceX Пентагону в сентябрьском письме.

Джерело: https://t.me/voyna_2022/37707

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