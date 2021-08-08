Спалах COVID-19 в Україні очікується за два тижні

Про це повідомило Командування Медичних сил ЗС України

Як йдеться у повідомленні на сторінці Командування Медичних сил ЗС України у Фейсбук, наразі у 20 областях країни спостерігається зростання рівня госпіталізації, однак уже впродовж найближчого тижня очікується перевищення рівня госпіталізацій над виписками. При цьому у зоні ризику перебувають Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська та Хмельницька області, в яких існує найбільший ризик спалаху.

Командування Медичних сил ЗС України наголошує, що щеплення проти COVID-19 ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби й рятують життя.

Источник: gur.gov.ua

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