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Спалах COVID-19 в Україні очікується за два тижні
Про це повідомило Командування Медичних сил ЗС України
Як йдеться у повідомленні на сторінці Командування Медичних сил ЗС України у Фейсбук, наразі у 20 областях країни спостерігається зростання рівня госпіталізації, однак уже впродовж найближчого тижня очікується перевищення рівня госпіталізацій над виписками. При цьому у зоні ризику перебувають Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська та Хмельницька області, в яких існує найбільший ризик спалаху.
Командування Медичних сил ЗС України наголошує, що щеплення проти COVID-19 ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби й рятують життя.
Источник: gur.gov.ua
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