Спалили “подльот” за $5 млн ― розвідники знищили російську РЛС в окупованому Криму

28 листопада 2024 року в результаті успішної операції ГУР МО України на території тимчасово окупованого Криму знищено російський радіолокаційний комплекс “подльот”.

Мобільна РЛС 48Я6-К1 “подльот” використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.

Орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу “подльот”, призначеного, зокрема, для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400, становить 5 мільйонів доларів.

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/DIUkraine/4920

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