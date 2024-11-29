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Спалили “подльот” за $5 млн ― розвідники знищили російську РЛС в окупованому Криму
28 листопада 2024 року в результаті успішної операції ГУР МО України на території тимчасово окупованого Криму знищено російський радіолокаційний комплекс “подльот”.
Мобільна РЛС 48Я6-К1 “подльот” використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.
Орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу “подльот”, призначеного, зокрема, для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400, становить 5 мільйонів доларів.
Слава Україні!
Джерело: https://t.me/DIUkraine/4920