Іспанія не передаватиме Україні танки Leopard через їхній «плачевний стан»

Іспанці встановили, що цю техніку не можна використовувати, адже вона становить ризик для людей. Про це повідомила міністерка оборони країни Маргарита Роблес:

Сьогодні ми розглядаємо всі можливості, але Leopard, які багато років не використовувалися в Сарагосі, не можна відправити, тому що вони – в абсолютно плачевному стані.

Нагадаємо, раніше Іспанія передала Україні медичних автомобілів.

Джерело: https://t.me/spravdi/14643

Новости портала «Весь Харьков»