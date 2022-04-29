Спаплюжені дитсадки і будинок культури: наслідки «руського миру» в Боровій

Станом на 29 квітня Борівська селищна територіальна громада продовжує перебувати під тимчасовою окупацією російськими військовими.

Як і раніше, в громаді немає електроенергії, водопостачання, мобільного зв’язку, інтернету. Є значна нестача готівкових грошей та продуктів харчування і ліків. У деяких населених пунктах відсутнє також газопостачання.Хліб завозять в дуже обмеженій кількості, тож багатьом мешканцям його не вистачає. Продуктові магазини працюють, але асортимент продуктів бідний, а ціни на них значно вищі, ніж на неокупованих територіях.По готівку, продукти та ліки люди почали їздити у Сватове.На території громади спостерігається велика кількість російських військових та ворожої техніки. Найбільше їх зосереджується у Перштравневому, Чернещині та Пісках-Радьківських. Ці населені пункти наразі є найнебезпечнішими для мирних жителів.В ніч з 28 на 29 квітня у Першотравневому було чутно вибухи. Деякі медіа повідомили про знищення пункту управління російських військ у селищі, живої сили та техніки противника. Офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ наразі немає. Зв’язок з місцевими жителями також відсутній. Надходять повідомлення, що сьогодні селище Першотравневе російські військові закрили на в’їзд і виїзд.Окупаційна влада не полишає спроб провести посівну кампанію. Особи з числа колаборантів телефонують фермерам, які лишилися, і закликають працювати на землях господарств, керівники яких виїхали.Великі господарства здебільшого розграбовані, а деякі практично знищені.За повідомленнями місцевих мешканців, великої шкоди окупанти заподіяли також закладам освіти та культури Борівщини. У Борівському палаці культури знищено техніку, обладнання, сценічні костюми, пошкоджено крісла у глядацькій залі.У приміщенні одного з дитсадків, де на початку окупації розміщувалися російські військові, також потрощені меблі, все розбито і пограбовано. Деякі приміщення садка окупанти перетворили на туалет.

Борівчани на власні очі змогли побачити наслідки присутності представників «великої імперії».

Агентство Телевидения Новости