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Спасатели извлекли двоих пострадавших из изуродованного авто: ДТП на окружной

Спасатели извлекли двоих пострадавших из изуродованного авто: ДТП на окружной

Сегодня около 13:00 на окружной дороге в районе поворота к поселку Ольховка столкнулись ЗИЛ и ВАЗ 2101, двигавшийся в направлении Салтовского шоссе: пострадали два человека.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, травмы в результате ДТП получили 39-летний водитель ВАЗ и его 41-летняя спутница. Пострадавшие были госпитализированы.

Информация зарегистрирована в Индустриальном ОП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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