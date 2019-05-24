Спасатели ликвидировали масштабный пожар в двухэтажном имении

Пожар произошел 23 мая в 17:40 на территории частного дома в с. Ольховка Харьковского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, звонили соседи, которые видели большое зарево, охватившее двухэтажный жилой дом. На момент прибытия спасателей в двухэтажном доме горел гараж, баня, комната отдыха и деревянная лестница на второй этаж на общей площади около 250 кв.метров. Кроме того, пламя перекинулось на крышу соседнего дома, которая горела на площади 30 кв.метров.

Учитывая сложность ситуации, руководитель тушения пожара запросил дополнительные силы. Подав 6 пожарных стволов на тушение огня, в 18:47 спасатели локализовали пожар, а в 21:02 полностью ликвидировали его.

Причина возникновения возгорания устанавливается.Людей в горящем доме, к счастью, не было.

Агентство Телевидения Новости