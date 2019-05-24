Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:10
Просмотров: 110

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в двухэтажном имении

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в двухэтажном имении

Пожар произошел 23 мая в 17:40 на территории частного дома в с. Ольховка Харьковского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, звонили соседи, которые видели большое зарево, охватившее двухэтажный жилой дом. На момент прибытия спасателей в двухэтажном доме горел гараж, баня, комната отдыха и деревянная лестница на второй этаж на общей площади около 250 кв.метров. Кроме того, пламя перекинулось на крышу соседнего дома, которая горела на площади 30 кв.метров.

Учитывая сложность ситуации, руководитель тушения пожара запросил дополнительные силы. Подав 6 пожарных стволов на тушение огня, в 18:47 спасатели локализовали пожар, а в 21:02 полностью ликвидировали его.

Причина возникновения возгорания устанавливается.Людей в горящем доме, к счастью, не было.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: пожар

Читайте ещё:

В Немышлянском районе ночью сгорел гараж
Сегодня 11:16    61
По факту поджога автомобиля в центре Харькова открыто уголовное дело
23.05.2019 10:00    100
На Салтовке горела квартира в многоэтажке: эвакуированы семь жильцов
22.05.2019 10:57    265
Пожар на Грозненской: в квартире многоэтажки горела стиральная машина
21.05.2019 18:04    234
В Песочине горел склад агрофирмы
21.05.2019 11:07    181
Под Харьковом сгорели частные дома
21.05.2019 10:47    322
Из-за выжигания сухостоя под Харьковом загорелся частный двор
21.05.2019 10:20    101
"Чего так долго с пожаром-то ждали? Мы расслабились." Активисты - с подробностями про поджог палатки
20.05.2019 18:28    372
На Немышле горел двор частного домовладения
20.05.2019 13:30    241
В Сети появилось видео поджога волонтерской палатки (видео)
20.05.2019 11:55    495
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 