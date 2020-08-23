Спасатели обезвредили 324 взрывоопасных предмета за сутки

21 августа пиротехники дважды выезжали на ликвидацию и обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В селе Питомник Дергачевского района жители частного дома на ул. Благодатной, 9 во время строительных работ на своем дворе обнаружили 3 минометные мины диаметром 81 мм, одну диаметром 50 мм, а также ручную гранату Ф-1. Люди немедленно прекратили работы и сообщили о находке спасателям.

Также продолжается работа по обследованию территории лесного массива в поселке Жихор, что в Основянском районе Харькова. Во времена войны там шли ожесточенные бои, поэтому пиротехники постоянно находят там большое количество боеприпасов.

Во время очередного планового обследования пиротехники обнаружили аж 319 боеприпасов: 3 единицы артснарядов диаметром 150 мм, 2 снаряда диаметром 88 мм, 8 — диаметром 20 мм, 1 минометную мину диаметром 81 мм, 2 диаметром 50 мм, 3 немецкие осколочные авиабомбы SD-2, а также 300 патронов.

Все взрывоопасные предметы ликвидированы в тот же день на специальных взрывных площадках путем подрыва. Пострадавших нет.

Источник: objectiv.tv

Автор: Александра Прудникова

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