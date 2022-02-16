Спасатели предупреждают: в оттепель выходить на лед опасно

По прогнозу синоптиков в ближайшие дни ожидается плюсовая температура воздуха.

Повышение температуры воздуха существенно отразится на толщине льда, которым покрыты водоемы Харьковской области, предупреждают спасатели.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, желательно не выходить на тонкий лед, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

– Любители рыбалки массово отправляются на реки, пруды и озера. Однако порой граждане пренебрегают правилами безопасности. Тем не менее даже в морозную погоду существует опасность оказаться в воде или на оторванной льдине, не говоря уже об оттепели, – предостерегают спасатели.

В облуправлении ГСЧС напоминают, что собираться большими группами и пробивать несколько лунок рядом опасно. Нельзя пробивать лунки на переправах, ловить рыбу у промоин. Кроме того, всегда нужно иметь при себе шнурок длиной 12–15 метров.

– Если у вас на глазах под лед провалился человек, крикните ему, что идете на помощь, приближайтесь к проруби ползком, широко раскинув руки, подложите под себя лыжи, доску, фанеру. Не подползая до края проруби, подайте потерпевшему палку, лыжу, шарф, шнурок, санки или что-то подобное и вытащите его на лед. Вытащив потерпевшего на лед, вместе с ним ползком возвращайтесь, – советуют в ГСЧС.

Также харьковские спасатели напоминают, что выходить на водоем крайне опасно, если лед имеет белый либо серый цвет или на улице установилась плюсовая температура. Опасно проверять крепость льда ударами ног. Прежде чем ступить на лед, нужно осторожно простучать палкой. Если он пробивается и на нем появляется вода, дальше идти нельзя.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»