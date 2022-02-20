Спасатели провели учения в метро Харькова (ФОТО)

Учения прошли на станции метро «Алексеевская».

Участие в учениях приняли специалисты группы горноспасательных (аварийно-спасательных) работ Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины. Об этом сообщили в центре.

Во время учений спасатели совершенствовали профессиональные навыки и умения ликвидировать пожар и оказать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим в тоннеле метрополитена.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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