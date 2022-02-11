Спасатели рассказали подробности масштабного пожара в Харькове

Причина пожара устанавливается.

10 февраля в 09:49 спасателям поступило сообщение о пожаре, на улице Георгиевская, 10. К месту вызова было направлено 6 пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах и 2 автолестницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

К ликвидации привлекли около 40 человек личного состава ГСЧС. К моменту прибытия спасателей огнем были охвачены помещения на втором этаже на площади около 100 квадратных метров. Также горела деревянная обрешетка крыши.

В результате оперативных действий спасателей огонь не распространился на большую площадь. Через два часа пожар ликвидировали.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»