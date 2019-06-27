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Спасатели за сутки ликвидировали 26 пожаров на открытых территориях - ГСЧС

Спасатели за сутки ликвидировали 26 пожаров на открытых территориях - ГСЧС

В течение суток подразделения Службы спасения совершили 26 выездов на тушение пожаров сухой травы, хвойной подстилки камыша и мусора, которые произошли на открытых пространствах и во дворах частных домов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

По данным ведомства, в частности, в Харькове одним из пожаров повреждена крыша частного гаража и газовый трубопровод.

Кроме этого, в Красноградском лесхозе произошел низовой пожар. Благодаря усилиям пожарных удалось спасти хвойные деревья от уничтожения огнем.  А в Зачепиловском районе пожарные потушили возгорание сухостоя площадью 1 га возле с. Руновщина, спасая соседнее поле пшеницы и лес.

В ГСЧС напоминают, что причина возникновения пожаров на открытых пространствах - занесение открытого источника огня или неосторожное с ним обращение. Спасатели в очередной раз призывают людей соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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