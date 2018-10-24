Спецплан «Гром» у границы с РФ: силовики уговорили сдаться угрожавшего взрывом

Инцидент произошёл сегодня на посту возле пограничного пункта «Гоптовка» под Харьковом, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. К правоохранителям обратился таксист — он заявил, что его пассажир угрожает себя взорвать.

Как всё происходило, рассказал начальник облуправления полиции Олег Бех.

«Таксист в Харькове, на Алексеевке, подобрал человека, который попросил за 500 гривен подвезти его на украинско-российскую границу. Когда подъехали к посту «Гоптовка», он сказал: «У меня взрывное устройство, отдайте свой телефон, чтобы вы никому не позвонили. Если вы верующий, можем взорваться вместе. Если нет — идите и позовите того, кто верующий», — процитировал слова мужчины начальник ГУНП Олег Бех.

Силовики ввели в действие спецплан «Гром». На «Гоптовку» вызвали оперативников, взрывотехников, спасателей, кинологов и медиков.

Замначальника областного управления СБУ сел в автомобиль и уговорил мужчину зайти на пограничный пост — под предлогом того, чтобы там обсудить религиозные темы. На посту его задержали. В пакете, где якобы находилась взрывчатка, ничего опасного не было — там лежала религиозная литература.

По данным полиции, задержанный — 33-летний харьковчанин, гражданин Украины. Сам мужчина сказал, что судимостей у него нет, на учёте и психиатра и нарколога он не состоит.

По предварительной информации, он не был пьян и не находился под действием наркотиков, сказал Бех. Полиция готовит обращение в суд, чтобы мужчине назначили психиатрическую экспертизу.

«Правоохранительные органы должны чётко понимать, опасен ли он для общества. После экспертизы это уже будет понятно», — отметил начальник ГУНП.

Сейчас с задержанным работают следователи. Правоохранители решают, по какой статье Уголовного кодекса квалифицировать происшествие.

Как рассказала пресс-секретарь Восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксана Иванец, из-за инцидента движение через границу перекрыли примерно на час. Сейчас движение восстановлено.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины