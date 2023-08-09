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Спецслужби країни-терористки намагалися зламати систему планування операцій ЗСУ. Їх вчасно викрили

Спецслужби країни-терористки намагалися зламати систему планування операцій ЗСУ. Їх вчасно викрили

Проведена операція – це кібероборона українського війська, наголосив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Вітюк.

- Нами встановлено, що кібератаки вчиняє хакерське угруповання Sandworm, яке підконтрольне російській воєнній розвідці. Для поширення «вірусів» у системі, ворог робив основну «ставку» на захоплення українських планшетів на полі бою, щоб потім використовувати наявні на цих пристроях доступи та програми для проникнення в систему.

Вітюк зазначив, що під час операції з відбиття ворожої атаки, виявлено близько 10 ворожих шпигунських програм для отримання інформації із системи.

Джерело: https://t.me/spravdi/32332

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