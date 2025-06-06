Спецслужби рф намагаються завербувати українців, видаючи себе за «співробітників СБУ»

Українці в месенджерах отримують від невідомих осіб повістку з вимогою з’явитися на допит до слідчого СБУ через «відкрите кримінальне провадження», наголошують у Службі безпеки України.

Невідомі пропонують допомогу в закритті провадження за виконання певних завдань:

• прослідкувати за переміщенням якоїсь особи;

• перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу;

• зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для «донатів на ЗСУ»;

• придбати необхідні хімічні елементи та виготовити вибуховий пристрій;

• вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі;

• здійснити диверсію тощо.

російські куратори вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого вони стежать за власником гаджета.

У разі отримання підозрілої повістки чи контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, пишіть в чат-бот СБУ (https://t.me/spaly_fsb_bot) або телефонуйте на «гарячу лінію»: 0 800 501 482.

Джерело: https://t.me/spravdi/47111

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