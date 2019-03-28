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Спецслужби РФ планують заразити сервер ЦВК "вірусом-закладкою" - розвідка

Спецслужби РФ планують заразити сервер ЦВК вірусом-закладкою - розвідка

Росія планує масштабні кібератаки на сервер Центральної виборчої комісії України у день президентських виборів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

"РФ планує провести безпрецедентні кібератаки на сервери ЦВК та окружних виборчих комісій України у день президентських виборів 31 березня з метою поставити під сумнів легітимність виборчого процесу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські спецслужби планують зараження "вірусом-закладкою", здатним спотворювати статистичні дані серверів і комп’ютерів виборчих округів і дільниць. Активувати програму планується у день виборів атакою вірусів інших типів, спрямованих на перешкоджання передачі даних до ЦВК та централізованого підрахунку голосів у режимі онлайн.

Розвідники інформують, що для запланованих атак використовуватимуться програми-шкідники, розроблені російськими спецслужбами для гібридної війни.

Крім того, проводитимуться одночасні масштабні екзит-поли на території України та "паралельний підрахунок" голосів на Сході і Півдні України, завданням яких буде продемонструвати навмисне заниження ЦВК кількості голосів, відданих за проросійських кандидатів, зазначають у СЗР.

Источник: ukrinform.ua

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